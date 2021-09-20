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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يعبر عن سعادته بتكريمه مع عائلته وأصدقائه

أحمد زاهر يعبر عن سعادته بتكريمه مع عائلته وأصدقائه

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد زاهر بتكريمه بمهرجان الفضائيات العربية،وعبر عن سعادته بتواجد أولاده وأصدقائه ضمن المكرمين.

ونشر مجموعة صور جمعته بعائلته ومجموعة من نجوم الفن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق زاهر من خلال الصور:"أجمل شيء في الدنيا ان الواحد يتكرم وسط زمايله و اصدقائه بس الاجمل ان الواحد يلاقي ولاده بيتكرموا جنبه إحساس جميل اوي مبروك ليلي و مني علي التكريم و مبروك لكل زملائي من مصر و الوطن العربي دائما متجمعين في الفرح و النجاح".

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يذكر أن أحدث أعمال أحمد زاهر حكاية "كدبة كبيرة"من مسلسل ورا كل باب،ويجسد  ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

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