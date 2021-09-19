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رئيس التحرير
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فن

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزة التميز أفضل ممثلة عن مسلسل فى بيتنا روبوت بمهرجان الفضائيات العربية

صدى البلد

نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر فيديو لها اثناء استلمها جائزه التميز أفضل ممثله عن مسلسل فى بيتنا روبوت فى مهرجان الفضائيات العربية .

 

وعلقت ليلى احمد زاهر قائلة “ شكراً مهرجان الفضائيات العربية علي الجائزة دي مبسوطة قوي بيها و طبعاً عايزة اشكر عائلتي التانية اللي ساعدوني و وقفوا جمبي في كل تفصيلة في المسلسل هشام جمال و شيماء سيف و عمرو وهبه 

 

واضافت ليلى : بحبكم قوي و دائماً ناجحين مع بعض يارب و طبعاً استاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها اللي كانت امي التانيه بحبك قوي و ياريت تدعولها بالرحمة ”.

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و يذكر أن  الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، احتفلت بتخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا.

وشاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".


واستطرد أحمد زاهر قائلا:"بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

شيماء سيف ليلي احمد زاهر عمرو وهبة دلال عبد العزيز

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