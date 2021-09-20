تكريم حمادة هلال على مسلسل المداح بـ مهرجان الفضائيات العربية

إحتفل النجم حماده هلال،بتكريمه علي مسلسل المداح ضمن مهرجان الفضائيات العربية،ونشر صوره أثناء التكريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وكتب معلقا من خلال الصور:"الحمد والشكر لله تكريم مسلسل المداح من مهرجاح الفضائيات العربيه بشكر جمهوري العظيم على التصويت للمسلسل وبتشرف باستلام جائزة الفنان الكبير احمد بدير واحب اشكر كل زملائي وصناع عمل مسلسل المداح وبشكر المخرج احمد سمير فرج والمؤلف امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري وبشكر المنتج اسلام المرسي".

طرح حماده هلال، أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

جاء ذلك، بعدما انتهى “هلال” من تصوير الفيديو كليب الذي ظهر فيه إلى جانب سائق مقطورة، وفي منطقة شعبية يحتفل مع الجيران بالمناسبات وهي المشاهد التي تعبر عن كلمات الأغنية.

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

وقال السيناريست أمين كمال، إن الفنان حماده هلال هو صاحب فكرة مسلسل" المداح" الذي عرض في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن "هلال" عرض عليه فكرة مسلسل نابعة من قيام شخص ريفي يتيم يمدح النبي، ومن ثم تم تطوير الفكرة مع المخرج أحمد سمير فرج.

وظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.