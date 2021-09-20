الإسكان تستقبل بعثة من البنكين الدولى والآسيوى لتفقد خدمات الصرف الصحى بالريف

إستقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعثة من البنكين الدولى والآسيوى عبر تفنية الفيديو كونفرانس، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر 2021 لمتابعة الأعمال التى تم إنجازها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) في مرحلتيه الأولى والثانية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي متابعة تنفيذ مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية.



وبدأت فعاليات إجتماعات البعثة بحضور نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) الإجتماع الإفتتاحى للبعثة، وحضر الإجتماع كل من: ممثلى وزارة التعاون الدولى، ممثلى البنكين الدولى والآسيوى، وكذلك فريق عمل وحدة إدارة المشروعات PMU)) بالوزارة.



وتضمن الإجتماع عرضا تقديميا من وحدة إدارة المشروعات PMU))، لتوضيح الموقف التنفيذي لعقود البرنامج بمرحلتيه، وكذلك موقف تنفيذ خطط تحسين الأداء.



وأشادت البعثة بالإنجازات التى تمت بالبرنامج فى نطاق المرحلة الأولى للبرنامج بمحافظات (الدقهلية – البحيرة - الشرقية)، حيث تم إنهاء عدد 14عقدا منها 9 عقود شبكات، و3 عقود محطات معالجة تشمل محطة معالجة ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية ومحطة معالجة البريجات بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عقدي شبكات ومحطات معالجة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن عقود المرحلة الأولى من البرنامج. كما تم عرض موقف الوصلات المنزلية المنفذة والجارى إستكمالها بنهاية العام الجارى وتبلغ أكثر من ثمانين ألف وصلة منزلية تمثل 50% من إجمالي الوصلات المنزلية المطلوبة بالبرنامج.



كما استعرضت وحدة إدارة المشروعات (PMU) أهم إنجازات البرنامج في مجالات البيئة والمشاركة المجتمعية، حيث تم الإنتهاء من جميع الدراسات البيئية والمجتمعية بالبرنامج، كما قامت جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج من تحقيق القيم المستهدفة المطلوبة في مؤشرات تحسين الأداء بالشركات.



وتلاحظ التحسن في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالبرنامج، وإتمام دورات تدريب تم توفيرها لجميع العاملين بالبرنامج من عمال المقاولين وممثلى شركات المياه والإستشاريين.



كما أشادت البعثة بالإنجازات التى تمت بالبرنامج فى نطاق المرحلة الثانية للبرنامج، حيث تم الإنتهاء من إعداد أكثر من 80 % من التصميمات الإبتدائية و60 % من مستندات الطرح للوصلات المطلوبة بالبرنامج، كما تم ترسية 28 عقدا. وفى مجالات البيئة والمشاركة المجتمعية تم إعداد معظم الدراسات البيئية والمجتمعية. وبالنسبة لخطط تحسين الأداء، فقد نجحت شركات المرحلة الثانية (دمياط – الغربية - المنوفية) في تحقيق القيم المستهدفة المطلوبة.



ومن منطلق تعزيز إطار تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فإنه جار العمل علي بناء قدرات العاملين بالجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك بدء إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وسوف تختتم البعثة أعمالها بعقد اجتماع ختامى في 30 سبتمبر يتم فيه إستعراض كافة ما تم من مناقشات مع البنك الدولى بحضور كافة الجهات المعنية بالمشروع (مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية، ووحدة تنفيذ المشروع بكل شركة) ورفع توصياتها إلى وحدة إدارة المشروعات (PMU) لمتابعة دقة تنفيذها.



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