طوارئ بالهند بعد تشخيص مرضى أصيبوا بغرغرينا المرارة بعد تعافيهم من كوفيد.. الأسباب والعلاج

أبلغت مؤخرا بعض المستشفيات في الهند عن مرضى تم تشخيص إصابتهم بغرغرينا المرارة بعد تعافيهم من كوفيد .

كان المرضى - أربعة رجال وامرأة من بين الحالات الأولى في الهند ، حسب التقارير، ومن الأعراض التي اشتكوا منها الحمى والألم في الربع العلوي الأيمن من البطن والقيء .

ما هي الغرغرينا المرارة؟ أخبر الدكتور سوديب خانا ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفيات أبولو إندرابراثا ، نيودلهي ، موقع Indianexpress.com

"ان الغرغرينا المرارية بأنها نخر وانثقاب في جدار المرارة نتيجة لنقص التروية (نقص إمداد الدم لعضو أو جزء من الجسم) ) يليه قصور الأوعية الدموية التدريجي ".

تشمل أعراض غرغرينا المرارة الألم الخفيف والحمى والغثيان أو القيء وانخفاض ضغط الدم الذي قد يكون علامة على الصدمة الإنتانية (حالة تهدد الحياة)

من هو المعرض لخطر الإصابة بغرغرينا المرارة؟

يقول الطبيب: "كبار السن ومرضى السكري ومن يعانون من نقص المناعة والمرضى في وحدات العناية المركزة والتغذية بالحقن". وفقًا للتقارير ، من بين المرضى الخمسة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و 75 عامًا ، كان اثنان منهم مصابين بالسكري بينما يعاني واحد من أمراض القلب.

لكن هل يمكن أن يؤدي كوفيد إلى غرغرينا في المرارة؟ يوضح الدكتور خانا ، "الخلايا الظهارية في المرارة ، باعتبارها تشبه خلايا القناة الصفراوية ، يمكن أن تكون هدفًا لفيروس Covid-19 ، أو قد تكون حالة نقص المناعة لدى مريض كوفيد ضد الفيروس تؤدي إلى التهاب حاد في المرارة."

قال الدكتور أنيل أرورا ، رئيس معهد الكبد والجهاز الهضمي وعلوم البنكرياس الصفراوي في المستشفى: "نجحنا مؤخرًا في علاج خمسة مرضى من غرغرينا المرارة بين يونيو وأغسطس 2021 ، الذين تعافوا من عدوى كوفيد -19 وتعرضوا لالتهاب شديد. من المرارة بدون حصوات في المرارة (التهاب المرارة الشوكي) مما يؤدي إلى غرغرينا المرارة التي تتطلب جراحة عاجلة. على حد علمنا ، هذا هو التقرير الأول لسلسلة من خمس حالات من الهند حدثت فيها غرغرينا في المرارة لدى مرضى بعد الشفاء من عدوى Covid-19 ".

كان متوسط ​​المدة بين أعراض كوفيد -19 وتشخيص "التهاب المرارة الشوكي" شهرين ، وتم تأكيد التشخيص من خلال الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية للبطن.