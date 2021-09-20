تعرف على تفاصيل حملة "إنتي الأهم " لتمكين المرأة في الرياضة .. فيديو

قالت الدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة والخارجية لحملة أنتي الأهم ،إن حملة أنتي الأهم الرياضية انبثقت من حملة أنتي الأهم التي تم إطلاقها عن طريق مؤسسة مصر عام 2017 وانطلقت حملة أنتي الأهم الرياضية لتوعية السيدات بخصوص الرياضة ونشر ثقافة الوعي الرياضي لدى الفتيات.



وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني خلال حوارها في برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة " تن" ،ان البطلات المشاركات في أوليمبياد طوكيو 2020 والبطلات السابقات شاركن في الحملة وذلك لتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة ، متابعةً : أنه تم التعاون بين الحملة ووزارة الشباب والرياضة وقامت الوزارة بتقديم كافة التسهيلات للحملة لإقامة الأنشطة المختلفة.



أطلقت رابطة "إنتي الأهم" الرياضية، رسميًا اليوم الرياضي للمرأة المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية، ليتم إدراجه ضمن أجندة شهر المرأة في مارس من كل عام، وذلك بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة د أشرف صبحي والعديد من نائبات مجلس النواب والشيوخ، ومحمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت والدكتورة رانيا الصباغ.وتم تدشين اليوم بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ورابطة "إنتي الأهم" الرياضية.



وتعد رابطة "إنتي الأهم" الرياضية، الأولى من نوعها في مصر، من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها داخل المجتمع المصري وتقديم الدعم لها مع إعداد كوادر رياضية مصرية وتذليل الصعاب لها وذلك إعمالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.



وتهدف رابطة "إنتي الأهم" الرياضية لإطلاق عدد من الفعاليات الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.



قالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن المرأة الرياضية تواجه تحديات عدة منها ثقافة المجتمع والقصور الفني في الإعداد والتدريب، مضيفة: العالم أصبح منفتحا ويمكن التغلب على كل التحديات بالصبر والاجتهاد ومواصلة العمل وتجنب الكلام السلبي والتركيز على الأهداف.



وأشاد بعض الرياضيات والمهتمات بشؤون المرأة بتدشين يوم رياضي لـ البطلات المصريات، مطالبات بتذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المرأة الرياضية في مصر بما يساعد ويعزز فرص نجاحهن وحصدهن للبطولات.

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