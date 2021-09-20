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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المصري يحسم جدل طلبه الرحيل عن الفريق

صدى البلد

كشف محمد عبداللطيف جريندو نجم فريق الكرة الأول بنادي المصري حقيقة طلبه الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

 

وكتب جريندو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك" :"نادى المصرى بيتى وخيره على وجمهوره هو الدافع الأول والأخير لى، وكل ما تردد بأننى أطلب الرحيل عن النادى لا أساس له من الصحة، وكل ما أطلبه هو التقدير لشخصى فقط وليس التجاهل التام".

وأضاف جريندو، "أعلم تماما تقدير وحب جمهور نادى المصرى لشخصى ويعلم الله عن حبى لهذا الكيان الكبير وإسعادهم ببطولة قريبة يستحقونها بإذن الله".

 

أكد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق للإتحاد المصري لكرة القدم ، أن دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية التي سيتم اختيار رئيسها خلال إجتماع ممثليها بعد غد الأربعاء".

وأكد سويلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق :"  سيكون لهذه الرابطة صلاحيات كبيرة ودور هام للغاية وبشكل خاص بالنسبة للأندية الجماهيرية ، حيث نتطلع إلى دعم الأندية الشعبية  لإعادتها إلى مكانتها المعهودة ".

وأضاف :"  نواجه تحديات كبيرة لإخراج الدوري العام الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال جدول منتظم مع وضع التأجيلات في الإعتبار بالنسبة للرباعي المشارك إفريقياً في بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية الإفريقية ".

واختتم :"  نعمل على عودة الجماهير إلى المباريات بالتنسيق مع القيادات الأمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

الشباب والرياضة الدوري العام الاجتماع محمد فاروق اللواء ثروت سويلم نادي المصري

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