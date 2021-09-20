جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبى عن "مهارات العرض الفعال"

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات العرض الفعال"، والذي استهدف معاوني أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.

وصرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة برامج التعليم والتعلم التي تنفذها الجامعة، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد العروض الفعالة وتقديمها بطريقة متميزة، وكيفية تبني إتجاهات إيجابية نحو إعداد وتقديم العروض.

وأوضح "عبد الخالق" أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأساليب والأنشطة بنظام التدريب المباشر ومنها المناقشات وورش العمل وتقديم العروض وتقييمها وتطبيق مهارات الإلقاء واستخدام لغة الجسد مع مراعاة عناصر تقييم العروض التقديمية.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز أن البرنامج التدريبي استمر علي مدار يومين، بواقع ١٠ساعات تدريبية مباشرة وشارك بها ٢٢ متدربا من مختلف كليات الجامعة، لافتا إلي أن البرنامج شمل ايضاً عدة محاور منها المعرفي والمهاري والسلوكي مثل التعريف بالعروض التقديمية وأنواعها المختلفة، المكونات الرئيسية للعرض الفعال، خطوات إعداد العرض التقديمي وكيفية إعداده بصوره شاملة للشرائح التقديمية، الي جانب كيفية إدخال الصور التوضيحية والفيديوهات عند إعداد العروض.

والجدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب الأستاذ المساعد بكلية التربية بالجامعة والمدرب المعتمد بالمركز.