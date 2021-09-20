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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 عمليات جراحية.. من هي الفنانة التي عرضت نجل طارق العريان لخناقة وكسور بالغة| صور

طارق العريان ونجله
طارق العريان ونجله عمر

أماكن السهر التي يتواجد بها الكثير من الشباب، قد تتحول في بعض الأحيان إلى أماكن للنزاعات والمشاجرات العنيفة، ربما بسبب طيش الشباب، أو شجار بسبب فتيات.. الخ، الأمر الذي حدث وتطور مع الشاب عمر نجل المخرج الشهير طارق العريان، ليصل إلى إجراء 3 عمليات جراحية كبيرة.

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سبب الشجار 

تشاجرت الفنانة المصرية الصاعدة شيرين أبو العز مع فنانة أخرى كانت برفقة عمر طارق العريان، ما أثار غضب الأخير، وجاء رد فعله عنيف فصفع شيرين أبو العز على وجهها.

أنفعل أكثر من 10 شباب متواجدين في مكان السهرة، عند صفع عمر العريان للفنانة الصاعدة، وأبرحوا ضربًا، تسبب في تعرضه لإصابات بالغة وكسور في قدمه ويديه.

3 عمليات جراحية 

تعرض عمر العريان إثر الضرب المبرح من 10 شباب، إلى كسور في قدمه ويده ورضوض في الرأس، أجرى عمر طارق العريان 3 عمليات جراحية في قدمه ويديه نتيجة للكسور التي تعرض لها، في محاولة لعلاجه من تلك الكسور.

وضع الأطباء له قضيبًا طبيًا في رجله وحتى الأن مازال تحت الرعاية الطبية.

من هي شيرين أبو العز 

شيرين أبو العز

شيرين أبو العز البالغة من العمر 28 عام،  هي فنانة مصرية تقيم في لبنان ​، من مواليد 1993، ولدت من أب مصري الجنسية، وأم لبنانية، وهي متأثره بوالدتها كثيرًا وتعتبر نفسها لبنانية، وحصلت من مصر فقط على الجنسية المصرية.

دخلت شيرين أبو العز مجال الأضواء معارضة أزياء وشاركت في العديد من الإعلانات وحصلت على لقب جمالي فهي الفائزة بـ مسابقة مليحة العرب عام 2010 قبل ان تبدأ في التمثيل بأدوار ثانوية كان آخرها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك".

 وكانت سابقا قد شاركت في مسلسل "أرض جو" لغادة عبد الرازق ومسلسل "الزيبق" مع كريم عبد العزيز، وشاركت الفنان تامر حسني في فيديو كليب أغنيته "يا مالي عيني" 

من هو عمر العريان

طارق العريان ونجله عمر

عمر هو ابن المخرج الكبير طارق العريان من زوجته الأولى، حيث كان قد تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى هالة العطال وأنجبت منه عمر سنة 1990.

شيرين أبو العز

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طارق العريان عمليات جراحية شجار عمر العريان

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