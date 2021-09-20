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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن موعد امتحانات التخلفات لطلاب الفرقة الرابعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلون، أنه تم إعلان جداول دور سبتمبر لطلاب التخلفات الراسبين فى مادة أو اثنين بالفرقة الرابعة، لتبدأ امتحانات التخلفات يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الحالي على أن تنتهى  5 اكتوبر 2021 .

وأعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، عن بدء استخراج إفادات التخرج لخريجي دور مايو بعد أن تم إعلان نتائج طلاب الكلية بمختلف الأقسام.

وقال مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية ، إنه تم بدء استخراج إفادة التخرج للطلاب الذكور فقط لسرعة استكمال أوراق التجنيد والخدمة العسكرية.

ونوه مسئولو شئون الطلاب، إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج إفادة التخرج هي:

1- طباعة إيصالات المصاريف .

2- طباعة نتيجة العسكرية .

3- دفع مصاريف الإفادة والشهادات عن طريق الأكواد، مع العلم أنه سيتم دفع تكلفه النسحة الثانية من الشهادة، لأنه سبق دفع المصاريف النسخة الأولى ضمن المصاريف الخاصة بالفرقة.

4- دفع غرامة العسكرية .

ويمكن سداد المصروفات بكليات جامعة حلوان عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty" 

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ويتم الحصول على أكواد دفع إفادة التخرج ومصروفات الطلاب بكليات جامعة حلوان عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Fatoraa/Codelist.asp?x_StdName=%C7%D3%E1%C7%E3+%CE%C7%E1%CF+%D3%E1%C7%E3&z_StdName=LIKE&x_StdNaId=29705050102834&z_StdNaId=%3D&x_Faculty=%DF%E1%ED%C9+%C7%E1%C7%CF%C7%C8&z_Faculty=%3D

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