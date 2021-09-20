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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر: عادة الثأر سلوك جاهلي يترتب عليها أيتام وأرامل ومجتمع متفكك

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور حسن صلاح، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد زكي ، الأمين العام الأسبق للجنة العليا للدعوة والإعلام الديني وعضو لجنة المصالحات بالأزهر.

واستهل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف كلمته بنقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى الحضور، منوهاً على أهمية القضاء على عادة الثأر الجاهلية التي يترتب عليها أطفال أيتام  ونساء أرامل ومجتمع متفكك، ومن هنا جاء دور الأزهر في الدعوة للقضاء على الخصومات الثأرية بين أفراد المجتمع حتى نصل إلى مجتمع قويم قادر على المشاركة في عملية التنمية.

وأوضح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة المصالحة بالأزهر الشريف، أن لجنة المصالحات جاءت معبرة عن دور الأزهر الرائد في المجتمع والمسئولية الملقاه على عاتق الأزهر الشريف في بناءً مجتمع ينعم بالأمن والسلام، وقد جاءت فكرة لجنة المصالحات عام 2015م والتي تهدف إلى تسوية الخصومات الثأرية بين أبناء مصر، وقد نوه فضيلته على أن لجنة المصالحات ليست بديلاً عن القانون فكل من ارتكاب جرماً يعاقب طبقاً للتشريعات والقانون.

وفي بداية كلمة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي رحب بالحضور على أرض فرع جامعة الأزهر بأسيوط، مشيدا بدور لجنة المصالحات في القضاء على العديد من الخصومات الثأرية بمحافظة أسيوط من خلال جهود أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور علي عبد الحافظ، وأضاف أن أعضاء اللجنة يسعون في الفترة القادمة للقضاء على جميع الخصومات الثأرية بمحافظة أسيوط من خلال توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

حضر الافتتاح الدكتور علي عبد الحافظ رئيس المنطقة الأزهرية ورئيس لجنة المصالحة فرع أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والأستاذ الدكتور مرسي محمد حسن عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والدكتور خلف عمار رئيس الوعظ والإرشاد، والدكتور سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والعميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن بأسيوط، والمقدم، إسلام الدغري، المخابرات الحربية، والدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وممثلي الكنيسة المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية ولفيف من الأئمة والوعاظ أعضاء لجان المصالحات بمحافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية المنعقدة  بفرع جامعة الأزهر بأسيوط،  والتى تم افتتاحها اليوم بفرع جامعة الأزهر بأسيوط و استكمال فعاليات التدريب بديوان عام منطقة أسيوط الأزهرية، خلال الفترة من ١٣صفر ١٤٤٣هـ إلى ١٨ صفر ١٤٤٣هـ.

الدورة التدريبية بعنوان
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"
الدورة التدريبية بعنوان
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"
الدورة التدريبية بعنوان
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"
الدورة التدريبية بعنوان
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"
الدورة التدريبية بعنوان
الدورة التدريبية بعنوان "تسوية الخصومات الثأرية"
الأزهر المصالحات شيخ الأزهر وكيل الأزهر عادة الثأر الخصومات الثأرية

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