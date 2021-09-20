غدا.. 60 جهة حكومية تصرف رواتب موظفيها

تبدأ وزارة المالية غدا الثلاثاء، في صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري ولمدة 4 أيام اخري.

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإنه من المقرر صرف رواتب الموظفين بأكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، علي مستوي 3 مجموعات وظيفية علي مدار 3 أيام تبدأ في 21 حتي 23 من سبتمبر بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى.

كما سيتم صرف رواتب العاملين بـ20 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

ويتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري علي مدار يومين، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و من دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة علي مستوي الجمهورية.



وقالت وزارة المالية إن عمليات تكبير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، حتى يتسنى للعاملين بالدولة تدبير احتياجات.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا علي بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي ATM ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.