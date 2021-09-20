بعد اختراق شركة إسرائيلية.. قراصنة يعرضون معلومات 8 آلاف عميل للبيع

اخترق قراصنة مجهولون، اليوم الاثنين، خوادم شركة إسرائيلية وعرضوا معلومات عن حوالي 8 آلاف عميل للبيع.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، في نُسختها باللغة الإنجليزية، أن الشركة المُخَترقة تُدعى (فويسنتر)، وتوفر خدمات الهاتف لشركات مثل (بارتنر) و (جت تاكسي)، وقالت الصحيفة إن الشركة قامت بغلق موقعها على الإنترنت.



في وقت سابق من هذا الشهر، اخترق متسلل موقع (سيتي فور يو)، الذي تستخدمه البلديات في تحصيل الفواتير، وكشف عن تفاصيل شخصية لعشرات الإسرائيليين، وقال المُتسلل حينها إنه حصل على معلومات عن ملايين الإسرائيليين.