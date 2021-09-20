تاج الدين : لن نسمح باستخدام بعض لقاحات كورونا حتى ثبوت أمانها..فيديو

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن كل لقاحات كورونا التي أنتجتها الدولة المصرية أجريت عليها عدة تجارب وثبت فاعليتها وأمنها تمامًا، متابعًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تتابع بدقة تتطورات فيروس كورونا وعدد الإصابات بالتزامن مع الموجة الرابعة.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن وزارة الصحة والبحث العلمي لم تسمح باستخدام بعض لقاحات كورونا في عملية تطعيم المواطنين، لافتًا إلى أن تلك اللقاحات ما زالت تخضع لبعض التجارب والأبحاث لثبوت مأمنيتها.

وأشار إلى أن هناك دولا حصلت على كميات هائلة من لقاحات كورونا واستطاعت تطعيم 80% من مواطنيها، فضلًا عن حصولهم على جرعة ثلاثة "الجرعة المعززة" ، متابعًا أن الأمر في مصر مختلف ولا يتم تطعيم المواطنين بأي لقاح تحصل عليه الدولة متمثلة في المنظومة الصحية إلا بعد إجراء كافة التجارب العلمية والمعمالية والبحثية عليه.