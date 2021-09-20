أخبار الفن.. نضال الشافعى تحت الملاحظة.. طلب إلغاء حفل عمرو دياب بالأردن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

خرج الفنان نضال الشافعى من غرفة العمليات بعد أن أجرى عملية جراحية ثانية اليوم، وهى عملية جراحية استكمالية للعملية التى أجراها من قبل وقام فيها باستئصال جزء من القولون نيتجة الانفجار الذى تعرض له.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن نضال الشافعى خرج من غرفة العمليات منذ قليل بعد أن أجرى العملية الثانية فى القولون.

وأضافت زوجة نضال الشافعى: الطبيب المعالج له طمئننا على العملية لكن قال لى إنه يوضع تحت الراعية لمدة 48 ساعة وبعدها ستتضح الأمور.

برلماني يطالب بإلغاء حفل عمرو دياب في الأردن.. اعرف السبب

طالب النائب البرلماني الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، من وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال النائب، في بيان رسمي إن الحفل الغنائي يشكل خطرًا صريحًا على دين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

صابرين تكشف سبب غياب أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم عروستى

كشفت الفنانة صابرين عن سر غياب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلمه الجديد “عروستى”، والذى يقام حاليا بإحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر.

أنا قادم إليك.. محمد هنيدي يوجه رسالة تهديد جديدة إلى فان دام

وجه الفنان محمد هنيدى رسالة جديدة إلى فان دام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ونشر صورة “فوتوشوب” لحلبة مصارعة وهو يقضى على فاندام بالضربة القاضية.

وعلق محمد هنيدى : “أنا قادم إليك وسأصطحب الجحيم معى”.

ظهر لايف مع جميلة عوض.. أحمد حاتم يغيب عن عرض عروستي |صور

توافد ابطال فيلم عروستي على العرض الخاص الذي اقيم اليوم في إحدى السينمات بمنطقة السادس من اكتوبر، ولم يستطع الفنان احمد حاتم التواجد في العرض، لذلك حرصت جميلة عوض على الاتصال به وجعلته يتفاعل مع الجمهور لايف.

وحرص على التواجد في العرض الخاص كل من مروان يونس وزوجته، وندى اكرم، ومؤلف العمل مصطفى البربري، وجميلة عوض بالاضافة إلي ابطال بـ100 وش، حسن ابو الروس ، ومصطفى درويش، وزينب غريب واسلام ابراهيم ووغيرهم.

مهرجان القاهرة السينمائي يمنح كريم عبدالعزيز جائزة فاتن حمامة للتميز

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إن المهرجان يحرص دائما على أن يكرم النماذج التي تجمع في مسيرتها ما بين الموهبة والجماهيرية والعطاء للسينما وهو ما ينطبق على النجم كريم عبد العزيز، الذي سيتم منحه جائزة فاتن حمامة للتميز".

من بداية ترشحه وحتى قراراته الأخيرة.. الرئيس السيسي داعم حقيقي للفن المصري

على مدار السنوات الماضية استعاد الفن ريادته ودوره المؤثر، بعدما حاول البعض عرقلته سواء عن قصد أو بغير قصد، ولكن الدولة وضعت على رأس أولوياتها هذا الملف، فإعادة بناء الوعي مرة أخرى للمواطن عبر تقديم محتوى فني كانت إحدى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى من قبل توليه الرئاسة.