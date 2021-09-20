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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابرين تكشف سبب غياب أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم عروستى

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر غياب الفنان أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلمه الجديد “عروستى”، والذى يقام حاليا بإحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر. 

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن سر غياب أحمد حاتم عن العرض الخاص لفيلم “عروستى” كونه خارج مصر، وتحديدا فى دبى، ولم يستطع العودة قبل عرض الفيلم بسبب تأخر طائرته. 

أبطال مسلسل 100 وش 

وحرص عدد من أبطال مسلسل "100 وش" الذى عرض فى رمضان الماضى على حضور العرض الخاص لـ فيلم ”عروستى".

ووجه أبطال مسلسل 100 وش التهنئة إلى أبطال فيلم “عروستى” فى العرض الخاص الذى يقام حاليا بإحدى دور العرض فى منطقة 6 أكتوبر.

وكان أبطال فيلم عروستي توافدوا على العرض الخاص، ولم يستطع الفنان أحمد حاتم التواجد بالعرض وحرصت جميلة عوض على الاتصال به وجعلته يتفاعل مع الجمهور لايف.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

فيلم عروستى 

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، إضافة كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، أوضحت أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

بينما نشر الفنان أحمد حاتم التريلر الرسمي لفيلمه القادم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلاً: "يعني أنا اتلعب معايا عروستي؟".

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