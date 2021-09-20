سفير الحضارة المصرية.. تكريم هاني شاكر بمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

نشر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، صورًا أثناء تكريمه بجائزة سفير الحضارة المصرية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر علي الصور: “تكريم أمير الغناء العربي #هاني_شاكر بجائزة سفير الحضارة المصرية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وسلمه الجائزة السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية في مصر”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ هاني شاكر، كالاتي:

“مبروك يا حبيبنا - تستاهلها طبعًا - تساهل السعادة والخير كلو ياجميل”.

وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، إن جميع الفنانين طايرين من الفرح بسبب قرار الرئيس السيسي اللي حاسس بولاده في جميع المستويات ، مؤكدا أن الرئيس يشعر بالفنان الذى يعمل بدون مرتب .

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن الفنانين جميعا يعملون يوم أه ويوم لا ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لا تتخلي عن أبنائها وتحافظ علي الصغير فبل الكبير .



وأوضح هاني شاكر ، أن المظلة الاجتماعية التي دخل بها جميع الفنانين اليوم تعطي إحساس بالأمان والاستقرار وبالتالي يمكننا أن ننام ونحن مطمئنين وانا فخور بان الرئيس السيسي رئيسي .