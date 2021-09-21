سوق المستعمل.. 5 سيارات سيدان موديل 2008 بـ90 ألف جنيه

قليلاً ما تثبت سيارة جدارتها على المدي البعيد، فالأمر مبني بشكل كبير على جودة التصنيع، والأداء الاعتمادي الذى يوفر على مالكها الكثير من النفقات، لذلك يميل الكثيرون لشراء السيارات المستعملة عن الجديدة، لإمكانية الحصول على خيارات أكثر بسعر أقل.

يطرح موقع "صدى البلد" الاخباري، 5 سيارات سيدان تتراوح أسعارها ما بين 90 إلف الي 120 ألف جنيه موديلات 2008 في السوق المصري المستعمل.

1 ـ دايو نوبيرا

دعمت سيارة دايو نوبيرا موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات، وسعة خزان الوقود 60 لتر.

كما جهزت سيارة دايو نوبيرا موديل 2008 على مقصورة داخلية واسعة، وكاسيت راديو وCD مكون من 4 سماعات، وبها مكييف هواء مانوال، مساند رأس متحركة، وبها جنوط حديد بقياس 15 بوصة.

تتراوح أسعار دايو موديل 2008 من 80 ألف الي 90 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

2 ـ دايو لانوس

تضم السيارة دايو لانوس موديل 2008 محرك 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 86 حصان، و عزم للدوران 132 نيوتن/متر، عند 3400 لفة في الدقيقة، وتقترن ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

وتتوافر سيارة دايو لانوس موديل 2008 بحزمة من المواصفات القياسية، منها زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و قفل مركزي للأربعة أبواب، بالإضافة إلى بعض أنظمة الأمن و السلامة، كما تحتوي على كاسيت بمدخل USB و الأقراص المدمجة CD و AUX.

تتراوح أسعار دايو لانوس موديل 2008 من 80 ألف الي 90 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

3 ـ شيفروليه أوبترا

حصلت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، وبقوة 110 أحصنة وعزم دوران 147 نيوتن/المتر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى 100 كم/ الساعة في حوالي 13.2 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود يبلغ حوالي 7.3 لتر في مسافة تصل إلى 100 كم.

تضم سيارة شيفروليه أوبترا بالعديد من وسائل الأمان ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، حساسات خلفية وفتحة سقف كهربائية، مصابيح أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية وجنوط 15 بوصة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، كما يتواجد بالسيارة مكيف هواء، يوجد نظام ترفيهي بالسيارة حيث يتوافر بها 4 مكبرات صوت ومخرج للصوت AUX بالإضافة إلى البلوتوث.

تتراوح أسعار شيفروليه موديل 2008 من 85 ألف الي 100 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

4 ـ شيفروليه افيو

تحتوي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصان، و عزم الدوران 132 نيوتن.متر، و 4500 لفة في الدقيقة، مع خيارين من ناقل الحركة الأول مانيوال بـ 5 سرعات و الأخر اوتوماتيكي بـ4 سرعات، و تبلغ سرعتها القصوى 166 كلم/س.

جهزت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بمجموعة من المواصفات الداخلية، أبرزها عجلة قيادة قابلة للإمالة، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مقاعد من الجلد، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث.

تتراوح أسعار شيفروليه افيو موديل 2008 من 80 ألف إلي 90 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

5 ـ ميتسوبيشي لانسر

تأتى سيارة ميتسوبيشى لانسر 2008 بخيارين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي، بقوة 88 حصان، أما المحرك الأخر سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 16 صباب مع نظام الحقن الالكتروني للوقود بقوة 105 حصان، ونظام دفع أمامي مع ناقل حركة مانوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT.

تتوافر سيارة لانسر 2008 بنظام فرامل التحكم الالكتروني في توزيع قوة الفرملة على العجلات الأربعة، ، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مقاعد من الجلد، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث.

تتراوح أسعار ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من 90 ألف إلي 130 ألف جنيه، وفقا للحاله العامة للسيارة.