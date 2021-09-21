الزمالك يخوض تدريباته اليوم على فترتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق، تدريبه، اليوم الثلاثاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويخوض الزمالك تدريبه الأول في التاسعة صباحا على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه الثاني في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

وكان الفريق خاض تدريباته أمس على فترتين أيضا، في نفس الموعد الصباحي المشار إليه آنفا، على ذات الملعب، بينما المسائي كان في السابعة، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.