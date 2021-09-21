سلة الزمالك يخوض 4 مباريات ودية في معسكر أكتوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء أول مباراة ودية له خلال معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر حيث يلتقى فريق اليرموك الكويتي على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانبه أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق أن المعسكر يسير وفق ما تم التخطيط له مع المدير الفني اليوناني فانجيليس أنجيلو من حيث التركيز على النواحي البدنية والفنية.

وأضاف عبد الوهاب أن الفريق سيخوض خلال المعسكر 4 مباريات ودية يبدأها اليوم الثلاثاء ثم يواجه الوكرة القطري يوم 23 من الشهر الحالي ثم يواجه الجزيرة يوم 28 من نفس الشهر وأخيرا مع فريق الاتصالات يوم 30 سبتمبر.

وأوضح عبد الوهاب أن المعسكر يضم 16 لاعبا مع مجموعة من الناشئين وينتهى بنهاية المباراة الودية الأخيرة.

ويستعد الفريق من خلال هذا المعسكر الحالي الذي يخوض فيه التدريبات على فترتين صباحا ومساء لدوري المرتبط الذي سيقام أيام 14 و15 و16 أكتوبر المقبل.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.

جدير بالذكر أن فريق السلة سيشارك في مونديال الأندية المقرر له عام 2022 ممثلا عن قارة إفريقيا.