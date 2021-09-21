سراج : تامر مصطفى مشروع مدرب مميز .. وسنعتمد على قطاع الناشئين

أكد عصام سراج المدير الرياضي لنادي هويدي الفيوم " المقاصة سابقاً " أن إختيار مجلس إدارة النادي برئاسة عمرو هويدي للجهاز الفني ، وقع على " تامر مصطفى " صاحب إنجاز صعود كوكاكولا إلى الدوري الممتاز ".

وقال سراج في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق : " تامر مصطفى مدير فني متميز وأثبت جدارته مع عدة أندية في القسم الثاني ، وهو صاحب إنجاز صعود نادي كوكاكولا إلى الدوري الممتاز ، كما أن لديه خبرة كبيرة في تصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين ، وهو ما يتناسب مع إمكانيات النادي المادية في الفترة الحالية ".

واختتم :" تعاقدنا مع محمود حمد من النادي المصري ، و محمود عادل من الإنتاج الحربي ، وسنعتمد على تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي في التوقيت الحالي ".