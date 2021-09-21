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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن شاكوش عن إيقافه لأجل غير مسمى: أنا مش عامل جريمة.. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

علق حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى، قائلا: ""قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلطت، ودي كانت أول غلطة ليا".


وأضاف "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

 

وأشار: "حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس."، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

حسن شاكوش: حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. فيديو


علق حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على الغناء بفلاشة قائلا: "حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة علشان سعرها أرخص".


وأضاف "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مش معنى أني بشتغل بفلاشة أني مش بعرف أغني"، لافتا: "أما أقول للناس أجري بالفرقة بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعالى بالفلاشة".


وأشار حسن شاكوش مطرب المهرجانات: "الفرقة متعرفش تطلع نفس المزيكا بتاعة المهرجان لذلك بنستخدم الفلاشة".

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