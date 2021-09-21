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مرأة

دراسة أمريكية تشير إلى ارتباط قلة النوم بارتفاع مستويات السكر في الدم

صدى البلد

أفاد عدد من الدراسات الطبية السابقة بمعاناة مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم (وجلوكوز الدم) عند تراكم السكر في الدم بشكل كبير ليسبب العديد من الآثار الضارة.


وتوصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأمريكيين الأفارقة الذين يعانون من اضطرابات النوم لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم .. كانت الدراسات السابقة قد وجدت أيضا هذا الارتباط بين الأوروبيين والأسيويين.


ووفقا لما سبق، نظر الباحثون في بيانات من حوالي 800 رجل وامرأة أمريكي من أصل أفريقي خضعوا لاختبار انقطاع التنفس أثناء النوم في المنزل .. توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها التنفس أو يصبح سطحيًا جدًا لفترات أثناء النوم.. وارتدى الأشخاص جهازًا يتم بواسطته قياس مستويات السكر عندما كانوا مستيقظين أو نائمين لمدة أسبوع.. كما احتفظوا بمذكرات عن أنماط نومهم.


وفحص الباحثون مدة نوم الأشخاص، وعدد مرات استيقاظهم أثناء الليل، والتغيرات في أنماط نومهم. قارنوا هذه النتائج بمستويات الجلوكوز في الدم المأخوذة في العيادة.. وجد أن حوالى ثلث المشاركين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، معظمهم لم يتلقوا علاجًا لهذه الحالة .. أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو أنماط النوم المضطربة لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز في الدم.. كان لدى الأشخاص الذين يعانون من أشد حالات انقطاع النفس أثناء النوم مستويات جلوكوز في الدم أعلى بنسبة 14٪ من غيرهم .. الكثير من الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم لا يدركون معاناتهم من هذه الحالة .. يوضح الدكتور "ديفيد يويشيرو"، أستاذ السكر والغدد الصماء في كلية الطب جامعة "نيويورك" : "تؤكد نتائجنا مجددًا على الحاجة إلى تحسين فحص وتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم ، لدى الأمريكيين من أصل أفريقي والمجموعات الأخرى".

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