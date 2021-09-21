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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد الأم..

حنان مطاوع تكشف الموعد الحقيقي لعيد ميلاد والدتها سهير المرشدي

حنان مطاوع ووالدتها
حنان مطاوع ووالدتها

أكدت النجمة حنان مطاوع في تصريح خاص لصدى البلد ، أن اليوم الثلاثاء ليس  عيد ميلاد والدتها الفنانة سهير المرشدي كما يشاع ويتواجد على موقع ويكيبديا .

أضافت حنان مطاوع :" عيد ميلاد والدتي سهير المرشدي في 21 مارس يوم عيد الأم ، وأنا دائما  بحتفل بها في 21 مارس ".

تابعت حنان مطاوع  :"  المعلومة اللي مكتوبة  على جوجل غير صحيحة ،  هي مش في شهر سبتمبر خالص ولا برج عزراء هي برج الحوت  والحمل ، اخر يوم في برج الحوت وأول يوم في برج الحمل 21 مارس عام  1949".

 

وقالت حنان مطاوع : "دة عيد ميلاد خالتي مش عيد ميلادها ، يعني بحتفل بعيد الأم وعيد ميلادها مشيرة انها دائما تحرص على أن تأتي لها بهديتين وتحرص على عمل أشياء تفضلها في هذا اليوم".

حنان مطاوع تشكر مهرجان ايام القاهرة للدراما العربية:

 

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه رسالة شكر لمهرجان ايام القاهرة للدراما العربية.

 

كتبت حنان مطاوع، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: "شكر خاص لمهرجان " ايام القاهرة للدراما العربية" تكريمي كأفضل ممثلة عن القاهرة كابول .. شكر خاص للدكتورة عبلة الاسود".

يذكر أن قالت الفنانة حنان مطاوع: "حصلت على أفضل ممثلة فى مهرجان الأمل بالسويد عن دورها فى فيلم قابل للكسر، والفيلم ينتمي للسينما المستقلة ويعود للجهود الذاتية وبدون مونتاج، ومتبرعة بأجري فى العمل".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "شاركنا بمجهودنا، والفيلم يحكى عن شابة مصرية تهاجر لكندا ويهاجر لها أهلها وهى مصرية قبطية، والصراع بسبب حبها لبلدها وعندها حب الوطن يجرى فى العروق وصعبة أنها تتركها".

 

وتابعت: "الفيلم كان جواه مشاعر كبيرة جدا، وبحب الناس المؤمنة وحابة كفاحها اللى من قام بالتمثيل معى بالفيلم، ولديهم رسالة مصدقينها، وكنت هروح 13 ساعة وغيروا المواعيد ومروحتش استلم الجائزة واختارونى من 30 فنانة من إفريقيا".

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حنان مطاوع توجه رسالة بعد تكريمها بـ ايام القاهرة للدراما العربية

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حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات.. شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات «إنستجرام».

 

و علقت حنان مطاوع “ تكريمى افضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات  ” .

حنان مطاوع سهير المرشدي عيد ميلاد والدتي سهير المرشدي يوم عيد الأم المعلومة اللي مكتوبة على جوجل غير صحيحة

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