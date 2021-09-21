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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يكشف هوية 4 أشخاص تظهر صورهم على غلاف كتاب إنجليزي الثانوية العامة هذا العام

غلاف كتاب انجليزي
غلاف كتاب انجليزي الثانوية العامة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارات تتساءل عن الاشخاص التي وضعت الوزارة صورهم على غلاف كتاب اللغة الانجليزية المقرر تدريسه للصف الثالث الثانوي هذا العام

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم : هؤلاء الاشخاص(من اليمين الى اليسار) هم : الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة ، الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد  طوكيو ٢٠٢١ ، و  "أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ، والمؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".

وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على ان جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب :  ان العام الدراسي الجديد سيكون به اعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :

  • تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي
  • تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم
  • الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب
  • التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين
  • اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا
  • تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال
  • ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس
  • حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية
  • العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها
  • حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم
  • تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة
  • التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول
  • بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله
  • متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
  • متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)
  • التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس
  • حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها
  • الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
  • عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين
  • التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية

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