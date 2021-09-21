وزير التعليم يكشف هوية 4 أشخاص تظهر صورهم على غلاف كتاب إنجليزي الثانوية العامة هذا العام

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارات تتساءل عن الاشخاص التي وضعت الوزارة صورهم على غلاف كتاب اللغة الانجليزية المقرر تدريسه للصف الثالث الثانوي هذا العام

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم : هؤلاء الاشخاص(من اليمين الى اليسار) هم : الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة ، الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ، و "أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ، والمؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".

وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على ان جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : ان العام الدراسي الجديد سيكون به اعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :