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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل الأسرى.. حماس تقترح خيارين على إسرائيل لإنجاز الصفقة

تبادل الأسري.. حماس
تبادل الأسري.. حماس تقترح خيارين علي إسرائيل لإنجاز الصفقة

كشفت حركة حماس أنها قدّمت إلى الوسيط خارطة طريق لتنفيذ صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب قناة "كان" العبرية فإن مقترح حماس شمل خيارَين: إمّا الذهاب نحو صفقة تبادل شاملة يتمّ تنفيذها على مرحلة واحدة، وتشمل الإفراج عن سجناء صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم والنساء والأطفال والمرضى، بالإضافة إلى ذوي المحكوميات العالية، وإمّا تجزئة الصفقة إلى مرحلتين.

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ووفقا للخيار الثاني يتمّ في المرحلة الأولى إطلاق سراح السجناء المعاد اعتقالهم والسجينات والأطفال مقابل تقديم حماس معلومات حول الجنود، فيما تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن الآلاف من السجناء ذوي المحكوميات العالية، ومَن تلطخت أيديهم بدماء مواطنين إسرائيليين، مقابل فكّ قيد الجنود.

وفي الإطار نفسه أعلن عضو المكتب السياسي لحماس زاهر جبارين، أن حركته قدّمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لإتمام التبادل، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

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