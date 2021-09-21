للخلاف مع نجله على المخدرات.. ضبط شخصين اشتركا مع آخر لخطف مسن بحلوان

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بارتكاب واقعة إختطاف مُسن لوجود خلافات بينهم وبين نجله على تجارة المواد المخدرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من موظفة، مقيمة بدائرة القسم ، قرر بحضور شخصان "غير معلومين لديها" للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما بإصطحاب والدها عنوة داخل سيارة "بدون لوحات معدنية" وقاموا بالانصراف لجهة غير معلومة وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها سالف الذكر.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة تم استهدافهم وضبط إثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما أقر أحدهما أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب على إختطاف والدة "المجنى عليه" واحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة .

وفى سبيل ذلك استعان بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول.

تم بإرشاد أحدهما العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله اتهم المتهمان والهارب باختطافه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.