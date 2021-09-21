عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدر بنحو 40 % ...

سوريا .. تعديل أسعار بعض خدمات الإتصالات

سوريا
سوريا

كشفت الشركة السورية للاتصالات عن تعديل أجور بعض خدماتها اعتباراً من بداية الشهر القادم لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الحاليين والقدرة على تنفيذ مشاريع جديدة لتأمين الخدمة للمشتركين الجدد.


من جانبه ، قال المدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن في تصريح لـ "وكالة الأنباء السورية سانا " أن التعديل الجديد شمل خدمة إنترنت تراسل (اي دي اس ال) وباقات الشحن وخدمات الهاتف الثابت وخدمة فايبرنت “منزلي وأعمال” وجاء وفق نسبة تؤمن تغطية التكاليف التشغيلية بالحدود الدنيا مشيراً إلى أنه تمت زيادة الأسعار بنسبة وسطية تقدر بنحو 40 بالمئة مع مراعاة الشرائح الأقل دخلاً التي تستفيد من خدمة الانترنت بسرعات محدودة 512 كيلوبات و1 ميغا و2 ميغا.


 

txt

الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد قادة القاعدة في سوريا

txt

سوريا: نحتفظ بحقنا في الرد على الممارسات التركية على أراضينا

وأشار الحسن إلى أن أجورها ستزداد بنسب محدودة تتناسب ما أمكن مع الدخل والقدرة الشرائية لهذه الشريحة بينما تمت زيادة أجور الخدمات التي تستفيد منها الشرائح التجارية والاقتصادية بنسب أعلى بما يقارب التكلفة الفعلية.


وعن أسباب زيادة الأجور بين الحسن أن أبرزها التكاليف الكبيرة لإعادة ترميم شبكات الاتصالات وتجهيزاتها ومبانيها نتيجة تعرضها للتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية الكبيرة التي تمت عليها منذ بداية الحرب الإرهـ.ـابية إضافة لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية نتيجة الحصار الاقتصادي حيث يتم تأمين التجهيزات وقطع الغيار اللازمة بالقطع الأجنبي.


وأوضح الحسن أنه من الأسباب أيضاً ارتفاع سعر مادة المازوت اللازم لعمل محركات الديزل لتأمين استمرارية خدمات السورية للاتصالات خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي وزيادة نفقات التشغيل والصيانة بدرجة كبيرة للأسباب أعلاه علما أن معظم هذه النفقات يتم تسديدها بالقطع الأجنبي وكذلك تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير الكابلات والكروت الالكترونية وقطع الغيار وتوسيع مشاريع الاتصالات القائمة وتنفيذ الجديد منها حيث أن الشركة تعتبر ذات تمويل ذاتي.


ودعت الشركة الراغبين بالمزيد من التفاصيل الى زيارة موقعها الإلكتروني.

سوريا الاتصالات الشركة السورية للاتصالات الهاتف الثابت الليرة السورية ارهاب سوريا

موضوعات متعلقة

إصابة 9 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بـ سوريا

سوريا.. قرار لوزير النقل بمائة ألف ليرة

ترشيحاتنا

يدفع من جيبه| تعليق مثير من لاعب الزمالك بشأن حمدي النقاز

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

مفاجآت محدودة.. ما تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر ؟

بخطوات بسيطة.. ضبط وإدارة الرسائل المختفية في تطبيق Signal

صفر نساء .. طالبان تستكمل تشكيلة الحكومة الجديدة

مرتضى منصور كان عنده حق.. خالد الغندور يعلّق على انتصار الزمالك في قضية النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

إعلان حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

في توشكي والفرافرة.. الرئيس السيسي يكشف عن افتتاحات لعدة مشروعات فى نهاية هذا العام| فيديو

لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يكشف عن مدرب الأهلي الجديد و حقيقة الاستفسار عن خصم نقاط للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ