وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

اعتمد منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح و رصد الدرجات وتجميع النتيجة .

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا لاعلان تفاصيل اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وبدأت الآن عمليات تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعدادا لـ إتاحة خدمة الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بعد قليل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ان يترقبوا النتيجة على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 في تمام الساعة 2 ظهرا .

وقال وزير التربية والتعليم : أن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 هو :

https://g12.emis.gov.eg

ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من خلال رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 : ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح ، و اضغط على أيقونة عرض النتيجة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : هناك فرق عمل تعمل طوال ليلة امس على تجهيز نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 استعدادا لـ اعتمادها اليوم واتاحتها لجميع الطلاب على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2021 “الدور الاول” ، مؤكدة أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

إرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 لحين تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ومن جانبها ، اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، انه تقررإرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمجموع لطلاب هذه المرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.