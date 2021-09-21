التعليم ترسل طلبات الـsuper matching الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية لمكتب التنسيق اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ، ارسال طلبات "super matching" الخاصة بطلاب الدبلومة الامريكية لـ مكتب التنسيق .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتي يوم 20 سبتمبر للعام الحالي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التأجيل يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، على الاهتمام بكافة أبنائها وحرصًا منها علي تسهيل كافة خدماتها للطلاب الذين يدرسون علي نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، وقيام الوزارة بالسماح بإجراء الـ(super matching).

ووجهت وزارة التربية والتعليم، لمن يرغب في الحصول على إفادة (super matching) بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة أبنائنا طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة ال ACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة ال ACT بالولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا عام استثنائي نظرًا لوجود ٣ شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول أبنائنا الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق.