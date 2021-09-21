بسبب كرهه الشديد لها.. شاب يطعن جدته

صدمت سيدة في العقد السادس من عمرها بأن حفيدها الأكبر قام بطعنها بشوكة في يدها اليسرى أثناء تناولها العشاء على نفس الطاولة، والعجيب في الأمر أنه لم يشعر بالندم على الإطلاق حتى في التحقيقات.



حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابا يبلغ من العمر 16 عاما، قام بطعن جدته في يدها اليسرى بشوكة أثناء تناولها للعشاء في المنزل، وكانت تظهر عليه علامات غريبة ونظرات كره شديدة.



ذكرت الجدة في التحقيقات أن حفيدها كان يعاملها بطريقة سيئة للغاية، وكان يتعمد إهانتها أمام أشقائه وأصدقائه، ولكنها كانت تحاول أن تقنع نفسها بأنه في مرحلة المراهقة ويريد فرض سيطرته عليها.



وأضافت الجدة إلىأنه قبل أن يطعنها في يدها، قام بسحب قطعة من الدجاج كانت تتناولها من طبقها ووضعها في طبق شقيقته ولكنها نهرته وأعادتها إلى طبقها مرة أخرى.



جدير بالذكر أن الشاب لم يظهر عليه أي علامة من علامات الندم بعد علمه أنه حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا، بل كان يتوعد جدته بأنه سيقتلها بعد خروجه من السجن لأنها كانت السبب في وفاة والدته.



وذكرت الجدة في التحقيقات أن والدته توفيت بسبب إصابتها بسرطان الدم، و الذي تسبب في تدهور حالتها سريعا ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها، وقررت الجدة أن تربي أطفالها بعد وفاتها وظل حفيدها مقتنعا أنها السبب في وفاة أمه وكان يعاملها بطريقة سيئة للغاية.

