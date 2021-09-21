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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: 128 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن  إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى  الآن أكثر من 5,6 مليار جنية لحوالى 35 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 380 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين وذلك بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنية لعدد 711 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (8570) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

 

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان المشروع القومى للبتلو  بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 5.6 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.

 

 وأوضح أن المستفيد من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعى المصرى أو من يمثلهم بالمحافظات للإستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

 

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القصير: الرئيس السيسي يعقد لقاءات مستمرة مع المختصين في قطاع الزراعة


‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.


ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

الزراعة الثروة الحيوانية حياة كريمة عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية الرئيس عبدالفتاح مبادرة الرئاسية زيادة الإنتاج

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