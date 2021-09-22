أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 22 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6493 15.7776
يورو 18.3739 18.5292
جنيــه إسترليـنى 21.4005 21.5821
دولار كنـدى 12.2701 12.3746
كرون دانمركى 2.4711 2.4917
كرون نرويجى 1.8060 1.8214
كرون ســويدى 1.8065 1.8222
فرنك سويسرى 16.9310 17.0771
100 ين يابانى 14.3021 14.4245
ريـــال سعـــودى 4.1728 4.2072
دينــار كويتى 51.9222 52.4869
درهم اماراتى 4.2601 4.2958
دولار اســـترالى 11.3630 11.4608
دينــار البحــرين 41.5157 41.8614
ريـــال عمـــانى 40.6434 40.9828
ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3345
دينـار اردنـى 22.0413 22.2847
يوان صينى 2.4199 2.4403