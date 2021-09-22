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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 -9-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 22 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

   العملة            شراء                        بيع
دولار أمريكى 15.6493           15.7776
يورو  18.3739                     18.5292
جنيــه إسترليـنى 21.4005       21.5821
دولار كنـدى 12.2701          12.3746
كرون دانمركى 2.4711         2.4917
كرون نرويجى 1.8060          1.8214
كرون ســويدى 1.8065         1.8222
فرنك سويسرى 16.9310     17.0771
100 ين يابانى 14.3021     14.4245
ريـــال سعـــودى 4.1728     4.2072
دينــار كويتى 51.9222      52.4869
درهم اماراتى 4.2601        4.2958
دولار اســـترالى 11.3630   11.4608
دينــار البحــرين 41.5157    41.8614
ريـــال عمـــانى 40.6434    40.9828
ريـــال قطــــرى 4.2969     4.3345
دينـار اردنـى 22.0413      22.2847
يوان صينى 2.4199          2.4403

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو ريال سعودي دينار كويتي درهم إماراتى

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