أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 22 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6493 15.7776

يورو 18.3739 18.5292

جنيــه إسترليـنى 21.4005 21.5821

دولار كنـدى 12.2701 12.3746

كرون دانمركى 2.4711 2.4917

كرون نرويجى 1.8060 1.8214

كرون ســويدى 1.8065 1.8222

فرنك سويسرى 16.9310 17.0771

100 ين يابانى 14.3021 14.4245

ريـــال سعـــودى 4.1728 4.2072

دينــار كويتى 51.9222 52.4869

درهم اماراتى 4.2601 4.2958

دولار اســـترالى 11.3630 11.4608

دينــار البحــرين 41.5157 41.8614

ريـــال عمـــانى 40.6434 40.9828

ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3345

دينـار اردنـى 22.0413 22.2847

يوان صينى 2.4199 2.4403