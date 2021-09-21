عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دافع عن أرض مصر واحترم رغبات شعبها.. شيرين تنعي المشير طنطاوي

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتبت شيرين عبد الوهاب: “رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي، دافع عن ارض مصر، و احترم رغبات شعبها، ستظل رمز من رموز حب الوطن، في الجنة بإذن الله”.

 

حازم إمام ينعى المشير حسين طنطاوي

إنا لله وإنا إليه راجعون.. شريهان تنعي المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

 

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

 

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

 

وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق. 

 

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

 

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية، من أسوان، تعلم القرآن فى الكُتَّاب، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

 

وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.

 

وفاة المشير طنطاوي رحيل المشير طنطاوي المشير محمد حسين طنطاوي طنطاوى جنازة المشير محمد حسين طنطاوي

موضوعات متعلقة

نجح في المرور بالبلاد لبر الأمان.. النائبة خضرة سالم تنعى المشير طنطاوي

بعد وفاتهما اليوم .. تعرف على رحلة كفاح أبطال حرب أكتوبر"المشير طنطاوى"و"أحمد إدريس"

حازم إمام ينعى المشير حسين طنطاوي

إنا لله وإنا إليه راجعون.. شريهان تنعي المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. 5 سيارات سيدان موديل 2008 بـ90 ألف جنيه

نسختين للربيع والخريف... لوتس تكشف عن تفاصيل إميرا 2022

تنسيق الجامعات 2021 ..رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أخبار السيارات| سر غلاء أسعار السيارات الكهربائية.. فورد اسكيب موديل 2021 في الكويت.. قائمة أسعار وطرازات الهوندا سيفيك هاتشباك 2022

السجن عاما و1000 جنيه غرامة حال التواجد في أماكن تعاطي المخدرات

أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تلغي جميع خططها لإطلاق هواتف OnePlus 9T..وتيليجرام يطلق ميزات خرافية لمستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ