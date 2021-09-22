أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -9-2021

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 -9-2021، في تعاملات اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية



عيار 24 887 إلى 889

عيار 22 813 إلى 815

عيار 21 776 إلى 778

عيار 18 665 إلى 667

عيار 14 517 إلى 519

عيار 12 443 إلى 445

الاونصة 27,581 إلى 27,652

الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224

الكيلو 886,857 إلى 889,143



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.