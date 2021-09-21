أستاذ هندسة: إنجازات الدولة بقطاع الطرق تعادل ما تم تنفيذه في تاريخ مصر

قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة النقل والطرق، إن شبه جزيرة سيناء هي جزء هام في الدولة المصرية، وتشكل الحدود الشرقية للدولة، ولكنها كانت شبه معزولة عن مصر.

وأضاف أسامة عقيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دي إم سي"، أن التنمية الأساسية لسيناء تكمن في الربط المباشر بالنقل ما بين أرض الفيروز "سيناء" وبين أرض مصر، وهو ما قامت به القيادة السياسية في حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أسامة عقيل، أن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يستطيع نقل حجم بضائع تقدر على الأقل بحوالي عدة ملايين الأطنان يوميا.

تنفيذ 7 آلاف كيلو متر متعددين الحارات

وأشار عقيل إلى أنه تم تنفيذ 7 آلاف كيلو متر متعددين الحارات ضمن المشروع القومي للطرق، وهو ما يعادل ما تم عمله من طرق في تاريخ مصر.