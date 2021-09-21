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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نسير نحو التحول الرقمي وبدأنا بـ 6 كليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إطلاق مبادرة بعنوان "طالب رقمى"؛ للقضاء على الأمية الإلكترونية، لإعداد طالب وخريج وأعضاء هيئة تدريس قادرين على استخدام التكنولوجيا.


وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن جامعة حلوان لديها 6 كليات استطاعت الوصول للتحول الرقمى بداية فى  مارس ٢٠٢٠، وتعد هذه خطوة لتصبح الجامعة من جامعات الجيل الرابع .


وأشار “نجم”، إلى أن التحول الرقمى أصبح ضرورة من ضروريات العصر، ومحط اهتمام القيادة السياسية، ونسارع الخطى للسير على نمط التحول الرقمى، منوها بأن التحول الرقمى جعل استخدام كتاب رقمى يقدم للطلاب بدلا من الكتب الورقية، ويتم دفع ثمن الكتاب مخصوم منه التكلفة الورقية".


وشملت خطى جامعة حلوان للتحول الرقمى الكليات العلمية و كليات القطاع الطبى ذات الاعداد القليلة كبداية للخطى من ضمنهم كليات  التمريض و الطب و الحاسبات و الذكاء الاصطناعى .


وتم تجهيز تم تجهيز 8 معامل بكلية الطب بطاقة 656 طالب و9 معامل بكلية التمريض بطاقة 400 طالب لتشمل القطاع الصحى بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي تنفيذًا لخطة التحول الرقمى وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب ، كما انه تم افتتاح مركز للاختبارات الالكترونية . 

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جامعة حلوان: تطعيم 2000 طالب بلقاح كورونا يوميا

 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت بدء حملات تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس و الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل   مقرات مخصصة لتطعيم بالحرم الجامعي.

 

ويتم خلال الفترة الحالية تطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما التطعيم للطلاب المستجدين بمبنى ٣ وإجراء الكشف الطبي لهم، أما طلاب السنوات المتكررة يتم تطعيمهم بمبنى ٥.


وأفادت الإدارة الطبية لجامعة حلوان، بأنه الأعداد المستهدفة تقدر يوميا ١٥٠٠ من طلاب السنوات المتكررة،  عدد ٥٠٠ للطلاب الجدد يوميا ويتزايد المستهدف كل أسبوع، أما بالنسبة لجدول التطعيم فيتم تطعيم الطالبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والطلبة الذكور أيام الاثنين والأربعاء.
 

التعليم العالي البحث العلمي التحول الرقمي رئيس جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي حلوان ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

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