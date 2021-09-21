الكويت تحتل المركز الأول خليجياً في نسبة الشفاء من كورونا

احتلت دولة الكويت المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال المركز الإحصائي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الكويت حلت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة تعادل 99.2%.

وأضاف المركز أن تقدم الكويت للمركز الأول جاء بعدما كانت رابعة قبل نحو عام وثانية قبل أسابيع، في حين حلت قطر ثانية والإمارات ثالثة، ثم السعودية فسلطنة عمان.

وأشار رئيس اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لمواجهة كورونا في الكويت، خالد الجار الله، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى "استمرار الانحسار الوبائي مع تدرج مراحل الانفتاح".

وأكد أن "إتمام تطعيم جميع المسجلين بالمنصة يمهد لتوسع مراكز التطعيم من دون الحجز المسبق، كما أن تطعيم العمالة غير النظامية يمنع جيوب التفشي ويساهم في انحسار الوباء".