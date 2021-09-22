صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

أعلنت أسرة البطل أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية، وفاته أمس الثلاثاء، بمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية عن عمر يناهز 84 عامًا ليرحل بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي حير العدو الإسرائيلي بشفرته السرية التي كانت سبباً من أسباب الفوز بالحرب، بعد أن كانت جميع المراسلات التي تتم بين وحدات القوات المسلحة معروفة ومكشوفة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفاة الصول أحمد ادريس

أحمد محمد أحمد إدريس ابن النوبة من قرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، دخل الجيش المصري كمتطوع عام 1954، وشارك في الحرب ضد العدوان الثلاثي، وبقي في صحراء سيناء حتي حرب 1957 وحتي حرب اليمن وبعدها دخل حرب 1967.

احمد ادريس صاحب الشفرة النوبية

شارك في أكتوبر 1973 وكان له فضل كبير في انتصار قواتنا المسلحة في الحرب عن طريق اقتراحه فكرة استخدام اللغة النوبية القديمة كشفرة يتم إرسال التعليمات والأوامر من خلالها إلى كل أفرع القوات المسلحة والقوات التي على الجبهة.

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أقسام اللغة النوبية

تنقسم اللغة النوبية إلى قسمين بين أهلها وهما "لهجة نوبة الكنوز"، و"لهجة نوبة الفديكا"، ويعود أصل "الكنزية" إلى اللهجة "الدنقلاوية" نسبة إلى دنقلة فى السودان، بينما يعود أصل "الفديكا" إلى اللهجة "المحسية"، التى كان يتحدث بها سكان شمال السودان.

خطة تطبيق اللغة النوبية

بعد تولى الرئيس السادات الحكم بـ 3 أشهر كان الجيش الإسرائيلي سيتطيع أن يعترض ويفك الشفرات المصرية التي كان يستخدمها الجيش في إرسال التعليمات إلى عناصر القوات المسلحة، وظل الجيش المصرى نحو 7 أيام لا يستطيع إرسال إشارات داخلية بين قياداته.

ظهر الصول أحمد إدريس فكرة استخدام اللغة النوبية القديمة التي لا يعلمها إلا المواطنين النوبيين فقط، وبعد موافقة الرئيس أبور السادات على الفكرة، تم الاتفاق على استخدام اللغة النوبية كشفرة وتمت الاستعانة بالمجندين النوبيين والذين بلغ عددهم نحو 70 مجنداً من حرس الحدود لإرسال واستقبال الشفرات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الصول احمد ادريس صاحب الشفرة النوبية في حرب اكتوبر من خلال الفيديوجراف التالي.