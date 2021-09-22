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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام  مواليد يوم 22 سبتمبر هم من مواليد  برج العذراء وهو من الأبراج التى تتسملديهم القدرة على  فهم طبيعة المحيطين كما يتسمون بالطيبة ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 22 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام  مواليد يوم 22 سبتمبر هم من مواليد  برج العذراء وهو من الأبراج التى من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لها .

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 22 سبتمبر يمكن للأشخاص الذين يحاولون الحصول على وظيفة حكومية أن يحققوا نجاحًا جيدًا. 

إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فستكون هذه المرة مليئة بالصعود والهبوط بالنسبة لك. هناك احتمال حدوث نزاع خلال هذه الفترة ، والذي قد تتكبد بسببه أيضًا خسارة مالية.

 يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في الشراكة بالتفكير مليًا قبل إجراء أي صفقة كبيرة خلال هذه الفترة. 

ستكون الظروف في حياتك الشخصية شبه طبيعية. يجب أن تولي اهتمامًا كافيًا لعائلتك إلى جانب العمل ، خاصةً حاول قضاء الوقت مع الأطفال.

 من الناحية المالية ، سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك  فلا ترتكب خطأ إنفاق أكثر مما تكسب. بالحديث عن الصحة ، إذا كنت تعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم ، فحاول تجنب الغضب والتوتر,

مواليد مواليد يوم 22 سبتمبر 22 سبتمبر يوم 22 سبتمبر شخصية مواليد 22 سبتمبر أسرار شخصية مواليد 22 سبتمبر

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