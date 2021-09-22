خبير عسكري يكشف سبب تكون خبرة طنطاوي ..فيديو

قال ناصر سالم الخبير العسكري، إن المشير طنطاوي كانت له نظرة في الرجال، ولم يكن يقبل أن يناقشه أحد بحدة إلا إذا رأى أن هذه طبيعة من أمامه، لافتا إلى أن الراحل كان يستمع للجميع.

وأضاف ناصر سالم خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه "أون إي"، أن المشير كان يتحمل ويدافع عن الشرفاء، مؤكدا أن القائد يجب أن يكون مؤهل علميا للوظيفة التي سيُنَصَّب عليها، و"طنطاوي" كانت لديه خبرة عملية وخبرة حرب.



وأوضح ناصر سالم ، أن خبرة الحرب تمحي جميع الخبرات التي تسبقها؛ وهذا لأن الحرب تطبيق لما يتعلمه القائد، والمشير حارب في أكثر من حرب وفي أكثر من ظروف؛ وهذا سبب تكون الخبرة الكاملة لدية .



نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال شوقي علام :" نعزي كل مواطن مصري في رحيل الفارس النبيل المشير طنطاوي ".

وأضاف شوقي علام :" المشير طنطاوي تحمل المسؤولية بشهامة وشرف في وقت عصيب مرت به مصر ".

واكمل شوقي علام :" المشير طنطاوي قدم عمل عظيم للدولة المصرية وأنقذ مصر في لحظة فارقة من لحظات التاريخ ".

ولفت شوقي علام :" ندعو الله ان يرحمه رحمة واسعة وان يسكنه فسيح جناته وان يرزقنا الله الصبر والسلوان".