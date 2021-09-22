هاني رمزي ناعيًا المشير طنطاوي: رجل وطني من الدرجة الأولى

نعى هاني رمزي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.



ونشر هاني رمزي صورة للمشير طنطاوي عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب: "خالص العزاء في وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي رجل وطني من الدرجة الأولى ..ربنا يرحمه ويغفر له".



وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.



وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.



وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري



وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.



وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.



وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعُيّن مستشارًا لرئيس الجمهورية.