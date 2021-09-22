متخصص: فترة المراهقة من أخطر المراحل التى يصاب فيها المراهق بالاكتئاب.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن فترة المراهقة من أخطر المراحل التى يصاب فيها المراهق بالاكتئاب.



وأضاف محمد هاني خلال لقاء ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك عددا كبيرا من الأسر تكون فى عزلة عن الأبناء فى هذه المرحلة الصعبة التى تتصف بـ التقلبات المزاجية.



ولفت إلى أن الشخص فى هذه المرحلة يكون لديه ميول انحرافية، و الشخص يكون غير قادر فى عمل اتزان لـ المواقف.



وأشار إلى أن الشخص فى هذه الفترة يكون فى عزلة، ويكون لديه تغيرات كثيرة، ويقوم بأشياء لا يفعلها من قبل.



وأكد أنه فى حالة شعور الأسرة بـ أن الطفل فى مرحلة المراهقة ينفعل فعلى الأسرة الاقتراب من، مؤكداً :" اللى يسيب ابنه فى هذه المرحلة سيعرضه للخطر".



وكشف أن هناك علامات للاكتئاب، يصاب بها الشخص، مؤكدا أنه أحيانا يكون هذا الشخص في عزلة لا إرادية، و الاكتئاب يأخذ الشخص المصاب به إلى حياة منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الشخص المصاب بالاكتئاب، غير مقبل على الحياة، ويكون لديه طاقة سلبية كبيرة، ويلجأ للبكاء، ويميل إلى الوحدة.



