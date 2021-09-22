في اليوم العالمي للزهايمر.. كيف تعامل أهالي الفنانين مع مرض النسيان؟

حل أمس 21 سبتمبر، اليوم العالمي للزهايمر، المرض الذي يصيب كبار السن باعتباره أحد أمراض الشيخوخة، مما يسبب نسيان تفاصيل عديدة في حياتهم، ويعود المريض صفحة بيضاء لا يتذكر أحباءه، وربما لا يتذكر المريض أبناءه أيضا، وفي زحام وصخب الحياة، انسحب عدد من الفنانين والفنانات من الحياة، بعد الإصابة بالزهايمر ولم تعد لديهم القدرة على الوقوف مرة أخرى أمام الكاميرا.

يعني إيه زهايمر؟

داء الزهايمر، هو اضطراب عصبي متفاقم، يؤدي إلى تقلص الدماغ «ضمور» وموت خلاياه، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف؛ فهو حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في القدرة على التفكير، وفي المهارات السلوكية والاجتماعية؛ ما يؤثر سلبًا في قدرة الشخص على العمل بشكل مستقل، ويحتاج دوما إلى مساعدة، وتشمل المؤشرات المبكرة للمرض نسيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات، ومع تفاقم المرض، سيشعر المصاب بداء الزهايمر باختلال شديد في الذاكرة ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.

عايدة عبد العزيز تصاب بـ«الزهايمر» بعد وفاة زوجها

في وقت سابق، كشف نجل الفنانة عايدة عبد العزيز، عن تعرض والدته لمرض الزهايمر، عقب وفاة والده المخرج أحمد عبد الحليم، وهو ما تسبب في انسحابها من الوسط الفني، والتزامها البيت، لافتاً إلى أنها أحيانا تكون حالتها جيدة وأحيانا أخرى سيئة.

وقال شريف عبد الحليم، نجل الفنانة: «والدتي تتذكر الأحداث القديمة من حين إلى آخر، لكنها تنسى الأحداث الحديثة أو حتى ما نتحدث به في الوقت الحالي»، مضيفا: «أنها تتذكر والدي وتنسى أنه توفي، وتسأل عنه باستمرار، وعند إخبارها بأنه توفي تُصاب بالحزن كأنها تسمع الخبر للمرة الأولى».

وتابع شريف: «أنا كنت خارج مصر حوالي 20 سنة، لذلك لم أعاصر الفترة الأكبر من مسيرتها الفنية، لكني عندما عدت كانت نجمة كبيرة والجمهور يعرف أنها شخصية شديدة جدًا، وعندما تحب أحد لابد أن تحل له كل مشاكله».

عمر الشريف بعد وفاة سيدة الشاشة: «فاتن عاملة إيه؟»

عانى الفنان عمر الشريف من مرض الزهايمر، لدرجة أنه لم يتذكر أفلامه الشهيرة التي جسد فيها مجموعة كبيرة من أدواره الرائعة، حيث كشف طارق الشريف، عام 2012 عن إصابة والده بمرض الزهايمر، واستمر معه 3 سنوات قبل رحيله، وظلت حالته تسوء بمرور الوقت.

وأشار طارق خلال تصريحات سابقة له، إلى أن والده يدرك تماماً أنه ممثل، لكنه لا يتذكر الأفلام التي شارك بها، ولماذا يوجه الجمهور التحية له، معتقدًا أنهم أصدقاء قدامى، لكنه نسى أسماءهم، في حين أنهم مجرد معجبين لا تربطهم به أي علاقة سوى فنه الجمي، ولفت طارق إلى أن والده لم ‏يهتم كثيرًا حين علم بوفاة والدته السيدة فاتن حمامة، إلا إنه بعد أيام سأله «فاتن عاملة إيه»؟.

التعامل مع مرض محمود ياسين بوعي تام

أكدت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أنه أصيب بمرض الزهايمر قبل وفاته، ما أدى الى انسحابه من الوسط الفني، مشيرة إلى أن حالته كانت جيدة ولم تتدهور مثلما يدعي البعض، كما لفتت إلى أن الأسرة كانت تتعامل مع الحالة بمنتهى الوعي منذ بدايتها في عام 2014.

وأضافت الفنانة المعتزلة، خلال تصريحات سابقة لها، أن الفنان محمود ياسين كان يتمتع بصحة جيدة بوجه عام، لكنه ينسى الكثير من الأشخاص والأحداث، وربما من المقربون.

ابنة ماجدة الصباحي تحجر عليها بسبب مرضها

ماجدة وابنتها

كشفت غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في وقت سابق عن إصابة والدتها بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي جعل ابنتها تتخذ قرارا بتقديم طلب وصايا على ممتلكاتها وإدارتها بدلا من والدتها «حجر»، خاصة مع عدم تذكرها للأحداث والأماكن والأشخاص.

عمر عرفة يحسم الجدل حول «زهايمر» سعيد صالح

تضاربت الأنباء حول إصابة الفنان الراحل سعيد صالح بالمرض، وهو الأمر الذي أكدت ابنته «هند» أنه صحيح، وأصيب به قبل ‏وفاته بـ3 سنوات، مشيرة إلى أنه لم يكن يتحدث في أخر أيامه ولا يقول سوى كلمة «الحمد لله» ويكتفي بالإشارة وهز رأسه، فيما ‏خرجت زوجة الفنان الراحل لتنفي إصابته بآلزهايمر.

وحسم المخرج عمرو عرفة الجدل حول هذا الأمر، وأكد إصابة سعيد صالح بمرض «النسيان» أثناء تصوير مشهده الأخير مع الفنان عادل ‏إمام في فيلم «زهايمر»، ونشر تغريدة قال فيها: «مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي، قبل ما أصوره كنت بعدي علي الاستاذ سعيد صالح ‏كل يوم أحكيله المشهد، وكأنه بيسمع لأول مرة، وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور، ولما جه التصوير قال كلام غير ‏اللي في السيناريو، بس نفس المعنى وأحلى، الله يرحمك يا عّم سعيد على بالي طول الوقت».‏