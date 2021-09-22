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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبرزها رفع المناعة.. فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكرات

صدى البلد

 فوائد صحية لتناول الكرات لصحتك، على الرغم أنه من الخضراوات الورقية المهملة؛ إلا أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز صحة العظام، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وتعزيز صحة العين إليك فوائد تناوله يقدمها موقع stylecraze.

نوع مهمل من الخضراوات الورقية يحارب مشاكل الهضم وضغط الدم

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1.  تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان


تحتوي الخضراوات الورقية مثل الكرات على مركبات مقاومة للسرطان تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. من إحدى الدراسات ، فإن وجود المواد الكيميائية النباتية في الخضروات الصليبية يمكن أن يمنع التسرطن.


ووفقًا للدراسات ، فإن تناول الخضروات الورقية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والبنكرياس والمبيض والكبد والمعدة. 

 

2. قد يعزز صحة العظام


وجدت دراسة أجريت على النساء بعد انقطاع الطمث أن زيادة استهلاك الخضروات الورقية مثل الكرات  يمكن أن يقلل فقدان الكالسيوم في البول. يحتوي الكرات أيضًا على العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام. ويحتوى الكرات على فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية العظام والحفاظ على بنية العظام ومنع الكسور.

 

3. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب


يمنع فيتامين ب 6 وحمض الفوليك في الكرات  تلف بطانة الشرايين أو يؤدي إلى تصلب الشرايين 


4. قد يعزز صحة العين


تحتوي الخضراوات الصليبية ، بما في ذلك الكرات ، على الكاروتينات الأساسية مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساعد على تعزيز صحة العين ومنع التنكس البقعي. 

5. قد يحارب الالتهاب


يحتوي الكرات على مادة الكولين ، التي تلعب دورًا رئيسيًا في نمو الدماغ المبكر ، والتحكم في العضلات ، والذاكرة . كما أنه يساعد في تقليل الالتهاب.


6. قد يعزز جهاز المناعة


يحتوي الكرات  على فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي  تحفز خلايا الدم البيضاء وتعزيز وظيفة المناعة. 

الكرات فوائد صحية لتناول الكرات فوائد صحية لتناول الكرات لصحتك

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