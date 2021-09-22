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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت العدل ناعيا المشير طنطاوي: وداعا رجل المهام الصعبة

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى السيناريست مدحت العدل، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما.


ونشر مدحت العدل صورة للمشير طنطاوي عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا عليها: "وداعاً رجل المهام الصعبة الذي وضع مصر نصب عينيه وحماها بكل حكمة وشجاعة ووطنية .. المشير محمد حسين طنطاوي.. في جنات الخلد بما قدمته لوطنك ان شاء الله"


وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام؛ حدادا على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.


وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من الثلاثاء 21 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 23 من الشهر ذاته.


وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري


وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.


وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.


وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعُيّن مستشارًا لرئيس الجمهورية.

 

السيناريست مدحت العدل نعي محمد حسين طنطاوي وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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