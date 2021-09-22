مهند لاشين: الحصول على بطولة خارج الأهلي والزمالك أمر مميز

أكد مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، أن اللاعبين كانوا يصبوا تركيزهم خلال الفترة الأخيرة على مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مهند فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "فوجئنا بموعد مباراة السوبر، ولكن الحصول على بطولة خارج الأهلي والزمالك أمر مميز، وهناك العديد من اللاعبين رحلوا عن طلائع الجيش خلال الفترة الأخيرة قبل السوبر".

وأضاف: "محمد بسام من أفضل حراس المرمي فى مصر، وكنا نثق فيه للغاية عند وصولنا إلى ركلات الترجيح، والجميع كان يضع الأهلي رقم 1 للحصول على البطولة وهذا كان دافع لدينا".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي .

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط.