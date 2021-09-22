وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل دعم العلاقات الثنائية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، ودفع التعاون قدما.

ويأتي لقاء الوزيران في اطار النشاط الدبلوماسي لوزير الخارجية لليوم الثاني والتي عقدها على هامش اجتماعات الشق الرفيع لاجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى مدينة نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.



وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.



كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.