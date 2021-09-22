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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يوقع بيانا مشتركا لإعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس

بيان لاقامة العلاقات
بيان لاقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس

وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره في سانت كيتس ونيفيس، مارك برانتلي، بيانًا مشتركًا، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

كما يعقدان اجتماعًا لبحث سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وسانت كيتس ونيفيس، وتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

 

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

  
وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

  
كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية يعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة. 

وتستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

بيان لاقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس
بيان لاقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس
وزير خارجية مصر وسانت كيتس ونيفيس في نيويورك
وزير خارجية مصر وسانت كيتس ونيفيس في نيويورك
بيان لاقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس
بيان لاقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس
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