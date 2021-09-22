أحمد سمير يحتفل بتتويج طلائع الجيش بلقب السوبر المصري

احتفل أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، بعد تتويج ناديه بالسوبر المصرى على حساب النادى الأهلى.

ونشر أحمد سمير صورة له علي انستجرام وعلق قائلاً: "الحمدلله رب العالمين مهما اتكلم مش هعرف اوصف فرحتي والله الفضل لله اولا و اخيرا يارب ديمها نعمة 🥇🥇".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي.

وسجل للاعبي طلائع الجيش كل من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي، كما سجل للاعبي الأهلي كل من علي معلول - عمرو السولية فقط.

وأهدر كل من بدر بانون وقفشة ومحمد شريف للأهلي وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش.